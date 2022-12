Halbleiter sind heute nahezu überall zu finden, etwa in Karten, aber auch in Smartphones, Computern, Autos oder medizinischen Geräten. Ein Mangel hatte während der Corona-Pandemie zu Preissteigerungen und Lieferkettenproblemen in vielen Branchen geführt. Vor allem in Taiwan befinden sich grosse Fertigungskapazitäten.