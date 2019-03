Dies sagte Facebooks Vize-Präsident Richard Allan diese Woche zu Journalisten. Dafür seien zusätzliche Mitarbeiter und Ressourcen bereitgestellt sowie unabhängige Experten beauftragt worden. Geplant sei, politische Anzeigen entsprechend zu markieren und Informationen zum Auftraggeber, Preis und der Resonanz unter den mehr als zwei Milliarden Facebook-Nutzern bereitzustellen sowie die Werbung zu archivieren.

Die Werbekunden müssen aus dem jeweiligen Land kommen, wo die Anzeigen gezeigt werden. Dies war im Vorfeld der in 26 Staaten stattfindenden Europawahl von einigen Politikern kritisiert worden. Die neuen Regeln gelten ab Mitte April.

Die Plattformen des US-Konzerns wie das gleichnamige Netzwerk, der Fotodienst Instagram und der Messenger Whatsapp werden in den meisten Ländern intensiv in die Wahlkampagnen von Politikern und Parteien eingebunden, sind allerdings in der Vergangenheit auch Opfer von Falschinformationen und Hassrede sowie Einmischung aus dem Ausland wie beispielsweise bei den US-Präsidentschaftswahlen geworden.

Dies brachte Facebook weltweit viel Kritik ein. Die neuen Regeln kommen bereits in anderen Ländern wie den USA, Grossbritannien, Brasilien und Indien zum Einsatz. In Europa können etwa 350 Millionen Menschen Ende Mai ihre Stimme abgeben.

(Reuters)