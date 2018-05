Weidmann erwartet kein Ende des Aufschwungs in der Eurozone

Bundesbankpräsident Jens Weidmann erwartet trotz eines schwächeren Jahresstart noch kein Ende des Aufschwungs in der Eurozone. "Einige Beobachter sehen ja bereits in der jüngsten konjunkturellen Abkühlung Hinweise auf ein nahendes Ende des Aufschwungs. Derartige Sorgen halte ich allerdings für übertrieben", sagte Weidmann am Mittwoch laut Redetext in Mannheim. Weidmann entscheidet im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Geldpolitik mit.