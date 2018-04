Weisses Haus bestätigt Besuch Merkels bei Trump

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird in nächster Zeit US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus treffen. Das bestätigte ein Sprecher Trumps am Donnerstag am Rande eines Besuchs des Präsidenten in West Virginia. An den Details des Treffens werde noch gearbeitet. Nach "Bild"-Angaben ist der Besuch für den 27. April geplant. Das wäre nur wenige Tage nach dem Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei Trump.