Weisses Haus erwartet wichtigen G7-Impuls für Weltwirtschaft

Das Weisse Haus teilte weiter mit, bei dem dreitägigen Treffen im südwestenglischen Strandort Carbis Bay werde eine Unterstützung für den US-Vorschlag für eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent erwartet. Grosse Digitalkonzerne wie Apple oder Google sollen demnach künftig weltweit mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Die G7-Finanzminister hatten bei dem Thema in der vergangenen Woche einen Durchbruch erzielt. In einem nächsten Schritt sollen die G20-Staaten - eine umfassendere Gruppe führender und aufstrebender Wirtschaftsnationen - ins Boot geholt werden.

Weiter hiess es in der Mitteilung, die USA und ihre G7-Partner erwögen eine globale Anstrengung, um die Wirkung der vom Internationalen Währungsfonds (IWF) vorgeschlagenen Zuteilung von Sonderziehungsrechten (SDR) an die bedürftigsten Länder zu vervielfachen. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte im März eine Erhöhung der finanziellen Schlagkraft der Organisation um 650 Milliarden US-Dollar vorgeschlagen. Damit will der IWF zur Überwindung der Corona-Krise vor allem Entwicklungs- und Schwellenländern zusätzliche Liquidität zur Verfügung stellen - ohne deren Verschuldung zu erhöhen./cy/DP/eas

(AWP)