Weisses Haus: Putin fabriziert Bedrohung, USA können sich verteidigen

"So hat er es immer wieder gemacht", sagte sie. "Russland ist zu keinem Zeitpunkt von der Nato bedroht worden oder von der Ukraine bedroht worden", sagte Psaki weiter. "Wir haben die Fähigkeiten, uns zu verteidigen", betonte sie. Die Sprecherin erklärte zudem, die USA seien bereit, bei einer Zuspitzung des Konflikts weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Putin ordnete am Sonntag in einem vom Kreml verbreiteten Video an, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft versetzen zu lassen. Er sprach dabei von Abschreckungswaffen und nannte die Atomwaffen nicht explizit./jbz/DP/he

(AWP)