Weisses Haus verteidigt Warnungen in Ukraine-Krise

Die US-Regierung hat ihre Warnungen vor einer Eskalation durch Russland im Ukraine-Konflikt verteidigt - auch gegen Kritik aus Kiew, es handele sich um Panikmache. "Wir halten es für wichtig, offen und ehrlich über die Bedrohung durch Russland zu sprechen", sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, am Montag in Washington. Die russischen Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine und andere Bemühungen Moskaus, das Land zu destabilisieren, seien gefährlich.