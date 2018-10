Weisses Haus weist Vorwürfe über Steuerbetrug von Trump zurück

Das Weisse Haus hat den Bericht der "New York Times" über mögliche Steuerhinterziehung von US-Präsident Donald Trump in den 1990er Jahren zurückgewiesen. "Es ist ein absolut falscher Angriff, basierend auf einer alten, recycelten Geschichte", sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Mittwoch in Washington. "Es gab keinen Betrug und keine Steuervermeidung."