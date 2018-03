Weisses Haus wird sich an diesem Donnerstag nicht zu neuen Zöllen äussern

Die US-Regierung wird sich an diesem Donnerstag nicht zu möglichen neuen Zöllen äussern. "Für heute steht keine Ankündigung zu Zöllen auf Stahl und Aluminium an", teilte das Weisse Haus am Donnerstag in Washington mit. US-Präsident Donald Trump hatte allerdings am Mittag getwittert, dass die amerikanische Stahl- und Aluminiumindustrie seit Jahrzehnten durch unfairen Handel "dezimiert" worden sei. Dies dürfe nicht länger zugelassen werden.