Weitere 120'000 Impftermine im Kanton Zürich für Juni

Die Termine für die Impfzentren könnten auf der Online-Plattform der Gesundheitsdirektion reserviert werden, teilte die Gesundheitsdirektion am Sonntag mit. Demnach wurden bis am Sonntagmittag insgesamt 556'783 Impfungen durchgeführt, allein in der letzten Woche seien 16'000 Impfungen pro Tag verabreicht worden.

Damit seien 29,1 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahren bereits mindestens einmal geimpft. Auf der Impfplattform registriert seien 819'921 Personen.

Gleichzeitig startet das Gesundheitsministerium am Montag eine Informationskampagne, um die Impfbereitschaft weiter zu erhöhen. Im Zentrum stehe die Perspektive auf eine Rückkehr zur Normalität, die durch eine hohe Impfquote ermöglicht werde.

(AWP)