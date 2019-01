Weitere Handelsgespräche zwischen den USA und China diese Woche

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China wollen beide Seiten ihre Gespräche in dieser Woche fortsetzen. Am Mittwoch und Donnerstag werde eine offizielle Delegation aus China für eine Reihe von Treffen in Washington erwartet, teilte das Weisse Haus am Montag mit. Auf US-Seite würden die Gespräche vom Handelsbeauftragten Robert Lighthizer geführt. Mit dabei seien unter anderen Finanzminister Steven Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross und einer der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow. Anfang Januar war eine US-Delegation zu Handelsgesprächen nach China gereist. Zuletzt war unklar gewesen, wann und wie die Verhandlungen weitergehen.