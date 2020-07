Weitere Verzögerungen bei EU-Sondergipfel in Brüssel

(Neu: Plenum nicht vor 17.30 Uhr) - Die Verhandlungen über das EU-Konjunkturprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise gestalten sich weiter äusserst schwierig. Beim EU-Sondergipfel im Brüssel wurde am Sonntag eine eigentlich für 12 Uhr angesetzte Sitzung aller 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie werde nicht vor 17.30 Uhr beginnen, hiess es am Nachmittag aus dem Team von EU-Ratspräsident Charles Michel. Die Vorgespräche dauerten an. Es würden zunächst in kleiner Runde mögliche Kompromisslinien getestet.