Weiterhin keine Einigung bei Verhandlungen um Corona-Hilfen in den USA

Im Ringen um zusätzlich Coronavirus-Hilfen ist in den USA weiterhin keine Einigung in Sicht. "Es war das längste Treffen, das wir hatten, und es war produktiver als die anderen Treffen", sagte der führende Demokrat im US-Senat, Chuck Schumer, am Samstag im Beisein der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi.