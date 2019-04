Weko empfiehlt Kantonen Praxisänderung bei Ausschreibungen

Unter dem Blickwinkel des Binnenmarktgesetzes stellten solche Gebühren eine Schranke für den Marktzutritt dar und hätten einen negativen Einfluss auf den Wettbewerb, schreibt die Weko in einer Mitteilung vom Dienstag. Mögliche Anbieter könnten davon abgehalten werden, ein Angebot einzureichen.

Gerechtfertigt werden Schutzgebühren oft mit der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. Eine solche Rechtfertigung komme allerdings "nicht in Frage", betont nun die Weko. In der Regel stünden dafür weniger einschneidende Mittel zur Verfügung, so zum Beispiel Geheimhaltungsvereinbarungen oder eine abgestufte Ausgabe von Ausschreibungsunterlagen.

Die Schutzgebühren sind laut der Mitteilung auch in der laufenden Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen ein Thema. Die Empfehlung der Weko richte sich allerdings an die Kantone, da diese die binnenmarktrechtlichen Minimalanforderungen umsetzen müssten.

tp/cf

(AWP)