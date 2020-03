Weko wacht auch in der Corona-Krise streng über das Kartellrecht

Die Wettbewerbskommission (Weko) wacht auch während der Krise rund um die Ausbreitung des Coronavirus streng darüber, dass die in der Schweiz geltenden kartellrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Die Weko bleibe aktiv und verhindere Kartellrechtsverstösse, macht die Behörde am Donnerstag in einer Mitteilung klar.