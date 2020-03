Welt im Krisenmodus: G-20 und EU gehen gemeinsam gegen Coronavirus vor

(Gesamtzusammenfassung) - Die G-20-Staaten und die EU üben den Schulterschluss im Kampf gegen das Coronavirus. "Wir bekennen uns nachdrücklich dazu, dieser gemeinsamen Bedrohung geeint entgegenzutreten", heisst es in der Abschlusserklärung nach einem G-20-Gipfel am Donnerstag. Der Entwurf der Abschlusserklärung des EU-Gipfels, der am Nachmittag begonnen hat, sieht eine ähnliche entschiedene Position vor.