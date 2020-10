Weltbankchef fordert Schuldenerlass für ärmste Länder wegen Corona

Die Coronavirus-Pandemie könnte nach Ansicht des Präsidenten der Weltbank, David Malpass, in den ärmsten Ländern eine Schuldenkrise auslösen. Einige Entwicklungsländer seien bereits in einer Abwärtsspirale von schwächerem Wachstum und finanziellen Schwierigkeiten, sagte Malpass in einem Interview mit der deutschen Zeitung "Handelsblatt" vom Montag.