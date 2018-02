Der Plan sei noch "im Entstehen begriffen" und "nicht reif genug", um beim Besuch des australischen Premierministers Malcolm Turnbull diese Woche in den Vereinigten Staaten offiziell verkündet zu werden, zitiert die Zeitung "Australian Financial Review" am Montag einen hohen US-Regierungsbeamten. Allerdings dürfte das Thema auf der Agenda beim geplanten Gespräch Turnbulls mit US-Präsident Donald Trump stehen. Es gehe um eine "Alternative" zur Seidenstrasse, nicht um eine "Konkurrenz".

China hatte das Grossprojekt 2013 verkündet. Für umgerechnet 113 Milliarden Euro soll die Infrastruktur für neue Handelsrouten nach Europa, Asien und Afrika geschaffen werden. Kritiker befürchten, dass China damit seinen Einfluss auf die Weltwirtschaft ausweiten will.

(Reuters)