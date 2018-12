Die Unterhändler der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer arbeiteten mit Hochdruck an einem Gipfel-Kommunique. "Es ist sehr kompliziert", sagte die russische Sherpa Swetlana Lukasch. Es gebe bei allen Kernthemen noch Differenzen. Die Vorbereitungen für einen Entwurf hätten noch nie so lange gedauert. Gastgeber Argentinien äusserte vorsichtigen Optimismus, dass man sich auf eine Abschlusserklärung einigen könne. Bei Handelsfragen habe es Fortschritte gegeben. Dagegen drohte ein Vertreter der US-Regierung damit, das Kommunique nicht zu unterzeichnen, sollte es Passagen enthalten, die die Interessen der USA gefährdeten.

Die Staats- und Regierungschefs der sogenannten BRICS-Staaten innerhalb der G20 veröffentlichten am Freitag eine Erklärung, in der sie zu einem offenen internationalen Handel und einer Stärkung der Welthandelsorganisation (WTO) aufriefen. Die BRICS-Staaten umfassen die aufstrebenden Volkswirtschaften Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich am Samstag mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen. Mit Spannung wird das geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping erwartet. Die beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China bekundeten am Freitag ihre Bereitschaft zu einer Einigung in dem Konflikt, bei dem sich beide Seite gegenseitig mit Strafzöllen auf Waren im Wert von Hunderten Milliarden Dollar überzogen haben.

(Reuters)