Denn der russischen Führung wird sowohl eine Mitverantwortung für die Kriege in Syrien und der Ostukraine sowie für den Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal unterstellt. Die Debatte, wie man mit Präsident Wladimir Putin umgehen sollte, geht dabei quer durch die westlichen Regierungen. Und bei EU-Diplomaten stellt man sich die Frage, ob sich Verhärtungen in einem der Konflikte auch auf andere auswirken - oder Russland vielleicht sogar versucht sein könnte, zumindest auf einem der Streitfelder kompromissbereiter zu sein.

Syrien

Bestes Beispiel für den Schlingerkurs gegen Russland ist derzeit US-Präsident Donald Trump. Erst war ihm zu grosse Nähe zu der russischen Regierung und dieser eine zumindest indirekte Wahlkampfhilfe unterstellt worden, was eine Untersuchung in den USA nach sich zieht. Nun hat die Trump-Regierung aber Sanktionen gegen russische Oligarchen erlassen, die die russischen Börsen und den Rubel erschütterten. Und die Sanktionen sind nur das jüngste Kapitel amerikanischer Strafmassnahmen gegen Russland. Aus Syrien wollte Trump vergangene Woche die US-Truppen noch abziehen. Nun fand nach einem mutmasslichen Giftgas-Anschlag am Samstag ein Militärschlag gegen die mit Russland verbündete syrische Armee statt. Trump sagte wegen Syrien sogar seine Teilnahme am Lateinamerika-Gipfel ab. Russland warnt seinerseits vor einer militärischen Eskalation, weil in Syrien das Militär beider Länder aufeinanderprallen könnte.

Skripal-Affäre

In der EU stand in den vergangenen Wochen vor allem die Reaktion auf den Giftanschlag auf Skripal im Mittelpunkt der Debatte. Letztlich folgten die 27 EU-Regierungen der britischen Annahme, dass mit grösster Wahrscheinlichkeit Russland dahinter steckt. Aber nicht alle EU-Staaten wiesen daraufhin russische Diplomaten aus. Auch in Deutschland gab es quer durch die Parteien eine muntere Debatte, ob die Ausweisung nun richtig oder falsch war - auch in der CDU und der SPD. Hintergrund ist auch, dass wie schon bei den Hackerangriffen nie 100-prozentig bewiesen werden kann, wer hinter Anschlägen steht, die Politik sich also im Bereich der Wahrscheinlichkeiten befindet.

Ukraine

Dazu kommt der Dauerstreit, ob die 2014 im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verhängten EU-Sanktionen wirken, sinnvoll sind oder nicht zumindest teilweise gelockert werden müssten. In der FDP hatte etwa Partei-Vize Wolfgang Kubicki diese Debatte neu angestossen. FDP-Chef Christian Lindner will sie nun mit einem entgegengesetzten Antrag für den Bundesparteitag wieder einfangen. In der SPD machte sich Sigmar Gabriel noch als scheidender Aussenminister dafür stark, während Nachfolger Heiko Maas sehr viel härter argumentiert. Und in der CDU sind es vor allem ostdeutsche Politiker, die vorsichtig an der Linie von Kanzlerin Merkel kratzen. In der EU wird die Frage bei den nötigen halbjährigen Verlängerungen ebenfalls kontrovers diskutiert: In Italien könnte eine Regierungskoalition aus Russland-freundlichen Parteien nun bei der Verlängerung nicht mehr mitmachen wollen.

Nordstream II

In der EU gibt es in der Russland-Causa ohnehin noch ein zweites Streitthema, das die anderen überlagert. Denn eine Reihe von Staaten wie Polen macht offensiv Front gegen den Bau einer zweiten Gaspipeline durch die Ostsee (Nordstream II). Auch die USA, die ebenfalls Gas exportieren wollen, haben sich mit einem klaren "Nein" in die Debatte eingeschaltet. Die Bundesregierung hat dagegen bisher alle Forderungen auf eine politische Intervention zum Stopp der in Deutschland anlandenden Pipeline mit dem Hinweis abgelehnt, dass es dabei um ein Wirtschaftsprojekt handelt - die Firmen also selbst wissen müssten, ob es sinnvoll sei oder nicht.

Nun scheinen die anderen Konflikte mit Russland aber auch auf die Pipeline-Debatte abzufärben: Vergangene Woche sagte Merkel erstmals, dass "natürlich auch politische Faktoren zu berücksichtigen sind". Sie verwies darauf, dass die Ukraine nicht die bisherigen Transitgebühren verlieren dürfe. Ohne eine Klärung sei an den Pipeline-Bau, von dem sich Russland neue Milliardeneinnahmen für Gasverkäufe erhofft, nicht möglich.

