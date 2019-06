US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping wollen am Rande des Gipfels, der am 28./29. Juni stattfindet, über die Handelsstreitigkeiten reden, die zunehmend die Weltkonjunktur in Mitleidenschaft ziehen. Dabei haben die Europäer und auch Gastgeber Japan durchaus andere wichtige Themen auf der Agenda, die im multilateralen Rahmen besprochen werden sollten.

Handel

Dennoch drückt Trump der Welt mit seinen steten Strafzollandrohungen den Stempel auf. Der seit seinem Amtsantritt andauernde Streit bei den G7- und G20-Treffen über das Bekenntnis zu Freihandel und den Kampf gegen Protektionismus in der Abschlusserklärung gerät dadurch selbst aus Sicht von EU-Diplomaten fast zur Randnotiz. Dennoch wollen die anderen G20-Staaten durchaus ein Zeichen setzen. So hofft die EU auf Gespräche am Rande des Gipfels über einen Abschluss des Mercosur-Freihandelsabkommens mit südamerikanischen Staaten. Denn unabhängig von der US-Agenda knüpft die EU mit fast allen anderen Teilen der Welt engere Handelsbeziehungen - dazu gehört auch Mexiko.

Am Rande dürfte in Osaka auch Thema sein, wie man bei der auch von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel gewünschten Reform der Welthandelsorganisation (WTO) weiter vorgehen will. Jedenfalls wollen die anderen grossen Industriestaaten nicht zusehen, wie Trump mit der Nichtbesetzung der amerikanischen Richterposten in den WTO-Schlichtungsstellen das wichtigste Instrument in der Überwachung des Welthandels langsam aushöhlt.

Klimaschutz

Trump hat schon bei früheren G7- und G20-Treffen jedes Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen verweigert, das die USA verlassen haben. Die G20-Staaten stehen deshalb erneut vor der Frage, ob sie eine verwässerte Schlusserklärung akzeptieren sollen oder eine gesonderte Erklärung entweder des japanischen G20-Vorsitzes oder der anderen 19 Staaten verabschieden sollen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron liess jedenfalls schon ankündigen, er wolle kein Papier ohne Erwähnung des Pariser Klimaschutzabkommens unterzeichnen. Allerdings: Die Europäer müssen nach Ansicht eines EU-Diplomaten aufpassen, nicht selbst mit immer ehrgeizigeren Klimaschutzzielen isoliert zu werden. Denn auch G20-Länder wie Saudi-Arabien oder die Türkei gehören nicht gerade zu den Vorreitern beim Klimaschutz.

Steuern

Bei der geplanten Mindestbesteuerung von IT-Konzernen haben bereits die G20-Finanzminister Fortschritte gemacht. Generell soll diskutiert werden, ob die Steuern stärker dort anfallen sollen, wo der Kunde sitzt. Aus Sicht der Exportnation Deutschland ist dies allerdings ein heikles Thema, weil Steuerverluste in Milliardenhöhe drohen, wenn man dabei zu weit geht. Hier ziehen grosse Staaten wie die USA und China durchaus an einem Strang.

Künstliche Intelligenz

Thema soll auch der weltweite Umgang mit der Künstlichen Intelligenz werden. Denn auch da müssen sich die grossen Nationen einigen, ob sie den Firmen und Forschern ethische Grenzen setzen wollen. Allerdings gilt auch hier: Je grösser der Konflikt zwischen den USA und China wird, desto geringer ist nach Ansicht eines EU-Diplomaten die Chance, dass man sich auf weltweite Standards einigen kann. Denn im Systemkampf der bisherigen und der aufsteigenden Supermacht ringen beide vor allem nach Dominanz und liefern sich ein technologisches Wettrüsten.

Iran und andre Krisen

Merkel hat bereits angekündigt, dass auch internationale Krisenthemen wie etwa der amerikanisch-iranische Atomkonflikt in Osaka besprochen werden. Auch dies dürfte vor allem in den zahlreichen bilateralen Gesprächen der Fall sein, zu denen auch ein Treffen Merkels mit dem US-Präsidenten zählt. Hier gibt es die bisher gemeinsame Front der EU-Staaten, China, Indien und Japan, am Atomabkommen festzuhalten und keine Eskalation mit Iran zu suchen. Allerdings haben auch die Europäer die Regierung in Teheran gewarnt, dass etwa die weitere Produktion schwach angereicherten Urans das Atomabkommen scheitern lassen könnte.

Japan plante ursprünglich auch einen Passus zum Thema Migration. Aber dagegen gebe es Vorbehalte der USA, heisst es bei Diplomaten.

EU-Spitzenposten

In Osaka werden die europäischen Teilnehmern aber auch über etwas ganz anders reden - das Personalpaket der EU. Denn kurz vor dem EU-Sondergipfel am kommenden Sonntag sind in Osaka am Freitag und Samstag die Spitzen der grossen EU-Staaten sowie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk versammelt. In Osaka könne es zumindest eine Vorabsprache geben, heisst es bei EU-Diplomaten.

(Reuters)