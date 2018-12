Im Entwurf einer Abschlusserklärung hätten sich die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer dazu bekannt, dass die Welthandelsorganisation (WTO) reformiert werden müsse, hiess es aus europäischen Regierungskreisen am Rande der Verhandlungen in der argentinischen Hauptstadt. Aus der Regierung des Gastgeberlandes verlautete, bei den konkreten Formulierungen stünden die G20-Spitzen kurz vor einer Einigung. Am Vormittag würden sie über den Klimawandel diskutieren.

Der zweitägige G20-Gipfel geht am Samstag zu Ende. Am Rande sind auch zahlreiche bilaterale Begegnungen der Staats- und Regierungschefs geplant. Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte die Präsidenten der USA, Russlands, Chinas und Indiens treffen.

(Reuters)