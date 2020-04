Weniger Corona-Ansteckungen - Partys im Park "nicht angesagt"

Die Tendenz beiden Neuansteckungen sei sinkend, sagte Daniel Koch, Delegierter des Bundesamts für Gesundheit (BAG) für Covid-19, am Freitag vor den Bundeshausmedien. Er appellierte aber an die Bevölkerung, diszipliniert zu bleiben.

Am Wochenende seien die letzten Tage des strikten Regimes, dann gebe es erste Lockerungen. Auch danach gelte die Fünf-Personen-Regel weiterhin, es gelte ein Versammlungsverbot, und die Abstands- und Hygieneregeln müssten strikte eingehalten werden.

"Die Tendenz der Fallzahlen ist gut, wir möchten aber nicht, dass sie wieder ansteigen", sagte Koch. Das hänge entscheidend vom Verhalten der Bevölkerung ab. Eine Party im Park um eine Grillade herum sei "im Moment nicht angesagt". Nur wenn es gelinge, die Zahlen weiter zu drücken, sei es möglich, im Sommer zu einer Art Normalität zurückzukehren.

Mehr als 28'600 Corona-Fälle

Insgesamt gab es am Freitag laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 28'677 laborbestätigte Corona-Fälle. Die Todesfälle in allen Kantonen zusammen nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Freitagabend auf 1581 zu.

Keystone-SDA analysiert die auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden offiziellen Daten und aktualisiert sie zweimal täglich, mittags und abends. Obwalden und Appenzell-Innerrhoden sind gemäss dieser Zählung die einzigen Kantone ohne Todesopfer. Am meisten Todesopfer gab es mit 324 im Kanton Waadt, danach folgen die Kantone Tessin mit 299 und Genf mit 222 Verstorbenen.

Das BAG gab die Zahl der Todesopfer am Freitag mit 1309 an. Das Amt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Freitagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen der Kantone abweichen.

Eigene Schutzkonzepte

Ab Montag dürfen Bau- und Gartenmärkte, Coiffeursalons, Therapiepraxen, Tier- und Zahnärzte sowie Kosmetik- und Tatoo-Studios wieder öffnen. Die Branchen haben eigene Schutzkonzepte gegen die Covid-19-Pandemie ausgearbeitet.

Die Bau- und Gartenmärkte setzen wie der Detailhandel auf ein Tropfenzählersystem beim Einlass, das Einhalten der Mindestabstände und das bargeldlose Zahlen.

In den Zahnarztpraxen werden ab Montag sämtliche Zahnbehandlungen wieder aufgenommen. Zusammen mit den Kantonszahnärztinnen und -ärzten hat die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft ein Schutzkonzept erstellt. Die bereits unter normalen Bedingungen strengen Hygienestandards wurden mit zusätzlichen Massnahmen wie Triage von Risikopatienten oder Abstandhalten im Wartezimmer verstärkt. Schutzmaske ist bei den Zahnärzten ohnehin Routine.

Auch der Physiotherapeuten-Verband Physioswiss empfiehlt den Therapeutinnen und Therapeuten, bei der Arbeit Schutzmasken zu tragen. Klienten müssen jedoch keine Maske anziehen, ausser sie gehören einer Risikogruppe an. Coiffure Suisse, der Berufsverband der Coiffeure hat ein Zwei-Phasen-Konzept erstellt, das unter anderem auf Masken für Coiffeure und Kunden setzt.

Ausreichend Masken besorgt

Die Armeeapotheke hat bereits 22 Millionen Schutzmasken verteilt. In den nächsten Tagen werden 90 Millionen weitere Masken eingeflogen. Insgesamt erwartet Brigadier Markus Näf, Beschaffungskoordinator im Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) in den nächsten Tagen 17 Linienflieger voller Schutz- und ähnlicher Artikel.

Unterdessen wollen immer mehr Kantone wollen wegen der Covid-19-Krise die schriftlichen oder mündlichen Maturaprüfungen streichen. Einige wenige wollen an der Durchführung der Abschlusstests festhalten, wie zum Beispiel die Kantone Thurgau und Glarus. Das letzte Wort hat der Bundesrat. Der Entscheid der Landesregierung wird für den 29. April erwartet.

Die Reisebranche muss das Geld für bereits gebuchte und wegen des Coronavirus abgesagte Ferien bar zurückzahlen. Das bringt sie in Liquiditätsprobleme. Sie verlangt darum Hilfe vom Bund und bedauert, dass sich der Bundesrat gegen eine bereits gefundene Regelung stellte.

Fonds der Arbeitslosenversicherung gut gefüllt

Trotz milliardenschweren Mehraufwänden für die Kurzarbeitsentschädigung ist der Fonds der Arbeitslosenversicherung derzeit gut gefüllt. Am Donnerstagabend betrug das Eigenkapital 6,099 Milliarden Franken. Laut dem Bund gibt es keinen Engpass in den Kassen.

Bisher wurden in Folge der Corona-Krise bereits 1,85 Millionen Angestellte für Kurzarbeit angemeldet, das entspricht über einem Drittel der Arbeitnehmenden in der Schweiz. Bewilligt wurden bisher Gesuche für 917'000 Erwerbstätige, wie Boris Zürcher Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Freitag vor den Bundeshausmedien. sagte.

Armee zieht sich aus dem Einsatz zurück

Noch immer sind rund 4000 Armeeangehörige im Einsatz, um die zivilen Behörden im Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen. Die Demobilisierung ist aber in vollem Gang. 1000 Armeeangehörige wurden bereits nach Hause entlassen.

Das sagte Brigadier Raynald Droz, Stabschef Kommando Operationen beim Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), am Freitag vor den Bundeshausmedien. Derzeit würden noch 103 Aufträge für die Kantone ausgeführt. Insgesamt haben diese 376 Gesuche an die Armee gerichtet.

Rückholaktion bald abgeschlossen

Die Repatriierungen wegen des Coronavirus werden in Kürze abgeschlossen sein. Von insgesamt 35 Flügen stehen noch zwei aus. Die Kosten der grössten Rückholaktion der Schweizer Geschichte belaufen sich auf zehn Millionen Franken. Die Kosten werden nicht nur Schweizern verrechnet, sondern allen Zurückgeführten, wie Hans-Peter Lenz, Leiter des EDA-Krisenmanagementzentrums, am Freitag vor den Bundeshausmedien sagte.

Bisher kehrten laut dem Aussendepartement EDA 6950 im Ausland blockierte Personen zurück. Darunter sind 3974 Schweizer Staatsangehörige. Von den übrigen 2976 Passagieren, die aus anderen Ländern stammen, wohnt jeder dritte in der Schweiz.

(AWP)