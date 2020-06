Wer führt künftig die Eurogruppe? Spanierin Calviño kandidiert

(Ausführliche Fassung) - Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño will neue Vorsitzende der Eurogruppe werden. Ihre Kandidatur bestätigte die 51-Jährige auf Twitter. Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist am Donnerstagnachmittag wurde noch über zwei weitere mögliche Interessenten für den Vorsitz der 19 Eurostaaten spekuliert: Irlands Finanzminister Paschal Donohoe und Luxemburgs Ressortchef Pierre Gramegna. Gewählt wird am 9. Juli.