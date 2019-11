Werner Luginbühl wird neuer Präsident der ElCom

Der zurückgetretene Berner Ständerat Werner Luginbühl (BDP) wird neuer Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom). Der Bundesrat hat ihn als Nachfolger von Carlo Schmid-Sutter gewählt, der per Ende Jahr geht. Luginbühl tritt das Amt am 1. März an.