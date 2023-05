Die vier Städte wollen am Montag einen gemeinsamen Appell gegen den Fahrplan lancieren. Der am Freitag vorgestellte Fahrplan für die Westschweiz sei inakzeptabel und bringe eine wesentliche Verschlechterung der Verkehrsverbindungen zwischen den Regionen mit sich, bestätigte Brenda Tuosto, Stadträtin von Yverdon-les-Bains, am Sonntag auf Anfrage einen Bericht der Westschweizer Sonntagszeitung "Le Matin Dimanche".