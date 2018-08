Wettbewerbshüter der EU billigen Linde-Fusion unter Auflagen

Die Wettbewerbshüter der EU haben den Zusammenschluss von Linde und Praxair zu einem neuen Branchenriesen gebilligt. Die Kartellwächter verlangen von dem deutschen Traditionskonzern und dem US-Unternehmen allerdings die Erfüllung strenger Auflagen. So muss Praxair sein gesamtes Gasgeschäft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkaufen und seine Beteiligung an dem italienischen Joint Venture Siad abgeben. Zudem sollen Helium-Bezugsverträge veräussert werden, wie die zuständige EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte.