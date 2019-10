Es gebe neue Vorschläge, die darauf abzielen, die zuletzt von Grossbritannien ins Spiel gebrachten Zollbestimmungen für Nordirland zu präzisieren, berichteten die Agenturen. Die weitere Entwicklung hänge davon ab, ob der britische Premierminister Boris Johnson auf die Unterstützung der protestantischen und unionistischen DUP-Partei in Nordirland bauen könne.

Allerdings droht die nordirische DUP Premierminister Boris Johnson einem Medienbericht zufolge mit einem Ende der Gefolgschaft. Sollte Johnson weitere Zugeständnisse an die Europäische Union machen, um einen Brexit-Deal zu erreichen, werde die DUP das Abkommen nicht unterstützen, berichtet das Nachrichtenportal HuffPost unter Berufung auf Kreise der Partei. Johnson ist im britischen Parlament auf die DUP-Stimmen angewiesen.

Johnson zielt auf einen Deal beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag, um den Brexit wie geplant am 31. Oktober zu vollziehen. Sonst müsste der Premier nach einem britischen Gesetz ab Samstag eine Fristverlängerung bei der EU beantragen. Zuletzt hatte Johnson Zugeständnisse in der umstrittenen Irland-Frage gemacht. Doch der EU reicht dies noch nicht ganz.

Das Britische Pfund stieg nach den ersten Berichten von Bloomberg um bis 1,2% auf 1,2756 Dollar, den höchsten Stand seit fast vier Monaten.

Durchbruch in den nächsten Stunden?

Nach Einschätzung der Insider sei die Einigung auf einen Textentwurf zum Austrittsabkommen am Mittwoch möglich, hiess es weiter. In einem Wettlauf gegen die Zeit hatten die Europäische Union und Grossbritannien im Verlauf des Tages nach einer Brexit-Lösung gesucht. Bis Mittwoch müsse ein neuer Vertragstext stehen, damit er beim EU-Gipfel diese Woche gebilligt werden könne, berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa) aus deutschen Regierungskreisen. Zuletzt hatte beide Seiten die Einigungschancen betont.

Laut dem irischen Ministerpräsident Leo Varadkar habe sich die Situation in den vergangenen Stunden geändert. Er sehe Fortschritte. Es sei aber immer noch unklar, ob man rechtzeitig zum EU-Gipfel eine Vereinbarung hinbekomme. Es gebe immer noch Differenzen zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hielt am Dienstagnachmittag nach Auskunft von EU-Diplomaten auch ein Scheitern der Brexit-Gespräche für möglich. Barnier sehe drei Szenarien: eine Einigung noch am Dienstag, eine erneute Verschiebung des Austrittstermins und ein Scheitern der Gespräche. Offen seien noch immer die Zollregelungen für die irische Insel, die Frage eines grösseren Mitspracherechtes der nordirischen Behörden sowie die Gewährleistung gleicher Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen.

(AWP/Bloomberg/Reuters/Cash)