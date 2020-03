Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat die Massnahmen Italiens im Kampf gegen das neuartige Coronavirus gelobt. "Die Regierung und die Menschen in Italien unternehmen kühne, mutige Schritte, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und um ihr Land und die Welt zu schützen", schrieb er am Sonntag bei Twitter. "Sie bringen wahre Opfer." Die WHO stehe solidarisch an der Seite Italiens und werde das Land auch weiterhin unterstützen.