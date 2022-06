WHO Europa dringt auf gemeinsame Anstrengungen gegen Affenpocken

Wegen des Affenpocken-Ausbruchs hat das Regionalbüro Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dringend gemeinsame Anstrengungen und eine gerechte Impfstoffverteilung angemahnt. Europa bleibe das Epizentrum des sich vergrössernden Ausbruchs - mit 25 Ländern, die mehr als 1500 Fälle gemeldet hätten, sagte Hans Henri Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa, am Mittwoch. Das seien etwa 85 Prozent der weltweiten Gesamtzahl. "Das Ausmass dieses Ausbruchs stellt ein echtes Risiko dar; je länger das Virus zirkuliert, desto grösser wird seine Reichweite und desto stärker wird die Krankheit in nicht-endemischen Ländern Fuss fassen." Damit meinte er Länder, in denen das Virus bis Mai dieses Jahres nicht oder nur selten aufgetreten war.