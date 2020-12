Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) steht mit Grossbritannien wegen der Ausbreitung der neuen Variante des Coronavirus in engem Kontakt. Das twitterte die WHO in der Nacht zu Sonntag. Die britischen Behörden würden weiter Informationen und Ergebnisse ihrer Analysen und Studien teilen. "Wir werden die Mitgliedstaaten und die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr über die Merkmale dieer Virusvariante und deren Auswirkungen erfahren." Derweil werde geraten, weiter alle Schutzmassnahmen zu ergreifen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.