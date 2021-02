WHO-Team inspiziert Virus-Labor: China bestreitet undichte Stelle

Ein chinesisches Virus-Institut hat Verdächtigungen über undichte Stellen in seinem Hochsicherheitslabor als Ursache für den Ausbruch des Coronavirus zurückgewiesen. Bei ihren Ermittlungen im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) besuchten ausländische Experten am Mittwoch das Institut für Virologie (WIV) in Wuhan. In der Metropole in Zentralchina waren im Dezember 2019 erstmals Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus entdeckt worden, mit dem sich weltweit mehr als 100 Millionen Menschen angesteckt haben.