WHO: Wegen Affenpocken keine Absage von Grossveranstaltungen nötig

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht keine Notwendigkeit, wegen der ungewöhnlich grossen Verbreitung der Affenpocken in diesem Sommer Massenveranstaltungen abzusagen oder zu verschieben. Dies betonten WHO-Expertinnen am Freitag in Genf. "Massenveranstaltungen als solches erhöhen nicht das Risiko der Übertragung, es ist das Verhalten auf diesen Events", hiess es. Die Veranstalter sollten jedenfalls intensiv über die Ansteckungsgefahren aufklären. "Wir müssen das Bewusstsein schärfen", sagte Meg Doherty von der WHO. Allein in Europa werden etwa 800 grössere Festivals zum Teil Hunderttausende Besucher anziehen.