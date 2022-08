Wichtige Schweizer Dienstleister verbessern 2021 ihre Energiebilanz

Die Teilnehmenden der Initiative verbrauchten 2021 rund 6500 GWh Endenergie und verursachten rund 540'000 Tonnen direkte energiebedingte Treibhausgasemissionen (CO2), wie das Bundesamt für Energie (BFE) am Mittwoch mitteilte. Dies entspreche 3 Prozent des Schweizer Endenergieverbrauchs und des energiebedingten Treibhausgasausstosses.

Im gleichen Zeitraum stammten 35 Prozent der verwendeten Brennstoffe und 93 Prozent des benötigten Stroms aus erneuerbaren Quellen. In den kommenden Jahren soll laut Mitteilung der Anteil an erneuerbarem Strom auf 100 Prozent steigen.

Auch bei den übrigen Energieträgern steigerten die Akteure mit individuellen Zielsetzungen laufend den erneuerbaren Anteil. Hierfür ersetzten oder bauten sie beispielsweise im vergangenen Jahr 179 Heizungen mit erneuerbaren Modellen neu ein.

Alle 15 Akteure haben laut dem Bericht gemeinsam 36 GWh Solarstrom produziert. Der jährlich aus Photovoltaikanlagen erzeugte Strom soll zudem bis 2026 um zusätzliche 82 GWh steigen.

Kanton Genf will Initiative beitreten

Am 5. September wird die Initiative an ihrem Jahresanlass in Genf neue Akteure und Verpflichtungen vorstellen. Als erster Kanton wird dann Genf der Initiative beitreten. Zudem wollen laut Mitteilung die Pensionskasse des Bundes Publica, die Unfallversicherung Suva und die Pensionskasse SBB im Rahmen der Initiative ihre Finanzflüsse klimafreundlicher gestalten.

Die Unternehmen verpflichten sich mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung für die Bundesinitiative, bis 2030 ihre Energieeffizienz weiter zu steigern und den Umstieg auf erneuerbare Energien auszubauen. Die Initiative ist eine Massnahme des Bundes im Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050.

Die Unternehmen sollen damit einen Beitrag zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 leisten. Das Abkommen hat zum Ziel, die weltweite Klimaerwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen und einen maximalen Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius anzustreben.

(AWP)