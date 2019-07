Der Widerstand gegen die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint bleibt trotz grünen Lichts der US-Wettbewerbshüter gross. Eine Allianz von 13 Bundesstaaten und dem Regierungsbezirk Washington will weiter gegen den über 26 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss klagen. "Die Mega-Fusion bleibt ein schlechter Deal für Verbraucher und Arbeiter", verkündete New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James, die das Bündnis anführt, am Freitag.