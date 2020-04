Wieder etwas stärkere Zunahme der bestätigten Covid-19-Fälle in der Schweiz

(Aktualisiert: Zahlen im 2. Abschnitt nach dem Lead.) - In der Schweiz und in Liechtenstein hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages um 346 zugenommen. Insgesamt gab es laut laut BAG am Freitag 27'078 bestätigte Fälle.