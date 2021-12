'Wir sind bereit': Biden sieht USA gerüstet für Kampf gegen Omikron

US-Präsident Joe Biden sieht sein Land angesichts einer heftigen Omikron-Welle gerüstet. "Covid ist ein harter Gegner. Wir haben gezeigt, dass wir härter sind", sagte Biden in einer Ansprache am Dienstag in Washington. "Wir sind bereit. Wir werden das durchstehen." Biden kündigte ausserdem an, Krankenhäuser mit weiterem Militärpersonal unterstützen zu wollen, mehr Impfmöglichkeiten zu schaffen und die Testkapazitäten zu erweitern. An die Menschen im Land sollen zum Beispiel eine halbe Milliarde zusätzliche Corona-Selbsttests verteilt werden.