Wird Kim Dotcom in die USA ausgeliefert?

(Ausführliche Fassung) - Im Kampf gegen seine Auslieferung an die USA hat der in Neuseeland lebende deutsche Internetunternehmer Kim Dotcom eine juristische Schlappe erlitten. Das oberste Berufungsgericht in Wellington bestätigte am Donnerstag (Ortszeit) zwei Richtersprüche, denen zufolge seine Auslieferung und die dreier Kollegen aufgrund der Beweislage rechtens wäre.