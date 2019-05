In zwei Wochen wird der EZB-Rat in Litauen tagen, seine Prognosen aktualisieren und darüber debattieren, wie grosszügig die neue Runde an Bankkrediten, die so genannten TLTROs, sein soll. Auf die früheren Prognosen vom März folgten mitunter widersprüchliche Wirtschaftsdaten, die ein schwächelndes verarbeitendes Gewerbe, einen relativ widerstandsfähigen Dienstleistungssektor und eine anhaltend niedrige Inflation zeigten.

"Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die Wirtschaft auf dem richtigen Weg ist und dass die Entwicklung unseren Erwartungen entspricht", sagte der slowenische Notenbank-Gouverneur in einem Interview in seinem Büro in Ljubljana. "Wir haben genügend Spielraum, um unsere geldpolitischen Instrumente zu kalibrieren, falls sich die Situation verschlechtern sollte, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist die Wirtschaft stark genug."

Die am Donnerstag veröffentlichte Zusammenfassung der EZB-Sitzung vom April zeigte, dass einige geldpolitische Entscheidungsträger das Vertrauen in die Wahrscheinlichkeit einer Erholung verloren haben. Die hereinkommenden Daten werden für die Konditionen einer neuen Runde längerfristiger Bankdarlehen, die im September kommen soll, von entscheidender Bedeutung sein.

Der 49-Jährige, der in seiner Freizeit Waldläufe schätzt, gab sich bedeckt, wie die Kredite gepreist werden sollten und sagte, „die Parameter werden von dem Konjunkturausblick abhängen.“

(Bloomberg)