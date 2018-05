Der Teheraner Verkehr ist die Hälfte der Zeit blockiert, und in der Stadt herrscht den grössten Teil des Jahres der Smog. Daher ist es nicht verwunderlich ist, dass Einheimische, wenn sie können, unterirdisch fahren - in einem U-Bahnsystem, das manchmal 2 Millionen Menschen täglich befördert.

Während der Dekade der Sanktionen, als der Iran weitgehend vom globalen Handel ausgeschlossen war, gelang es den Behörden der Hauptstadt gleichwohl, das Netzwerk stetig zu erweitern - in etwa um das Doppelte. Das war nicht einfach. Oft mussten wir uns "die Teile, die wir brauchten, selbst bauen", sagt Ali Abdollahpour, stellvertretender Geschäftsführer der Teheran Urban and Suburban Railway Operating Company.

Eine Konstante dieser Jahre war chinesische Hilfe - vom Bau von Schienen bis zur Herstellung von Waggons. Das Atomabkommen von 2015 und die Aufhebung der wichtigsten Sanktionen im darauffolgenden Jahr sollten die Optionen Irans erweitern. Abdollahpour hatte seine Augen auf Europa gerichtet ("ihre Technik ist besser") für wichtige Brems- und Signalsysteme.

Als jedoch ein Grossauftrag zur Lieferung von mehr als 600 Waggons ausgeschrieben wurde, ging er an eine Tochtergesellschaft der chinesischen CRRC, die zwei europäische Gebote ausstach, um in diesem Jahr einen Auftrag im Wert von mehr als 900 Millionen Dollar zu erhalten. Das ist Teil eines grösseren Musters. Das Atomabkommen hat nicht mehr als ein Rinnsal an westlichen Investitionen geliefert - und selbst das wird voraussichtlich austrocknen, nachdem US-Präsident Donald Trump sich aus der Vereinbarung zurückzog und erklärte, er werde wieder Sanktionen auferlegen.

Schon gewonnen

Der Handel mit China hat sich seit 2006 auf 28 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Der grösste Teil der iranischen Ölexporte geht nach China, zu derzeitigen Preisen beläuft sich das auf etwa 11 Milliarden Dollar jährlich an Erlösen. Chinesische Direktinvestitionen kommen dem Iran ebenfalls zugute, obwohl verlässliche Daten schwerer zu bekommen sind.

China "ist bereits der Gewinner", sagt Dina Esfandiary, Fellow am Centre for Science and Security Studies at King’s College in London und Co-Autorin der bevorstehenden "Triple Axis: Iran’s Relations With Russia and China" (Dreifachachse: Irans Beziehungen zu Russland und China).

"Der Iran hat langsam die Idee aufgegeben, offen für den Westen zu sein", sagt sie. "Die Chinesen sind seit 30 Jahren im Iran. Sie haben die Kontakte, die Leute vor Ort, die Verbindungen zu den örtlichen Banken."

Und sie sind eher bereit, dem Druck der USA zu trotzen, wenn Trump wieder Sanktionen auferlegt. Diese Möglichkeit hatte viele europäische Banken und Hersteller davon abgehalten, Geschäfte mit dem Iran zu tätigen. Und einige von denen, die dazu bereit waren, könnten dies angesichts der härteren amerikanischen Gangart überdenken.

Kann die USA chinesische Firmen bremsen?

Der Auftrag an die Airbus Group für 100 Jetliner im Wert von etwa 19 Milliarden US-Dollar zu Listenpreisen wurde bereits wegen Finanzierungsproblemen zurückgestellt, und US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte vergangene Woche, dass die Ausfuhrgenehmigung widerrufen wird. Russische Hersteller könnten die Nutzniesser sein.

Total hat einen Vertrag zur Entwicklung des South Pars-Gasfelds zusammen mit der China National Petroleum Corp., signalisierte jedoch, dass sie aussteigen werde, wenn die USA Sanktionen verhängen und sie keine Ausnahmeregelung erhalten könne. In diesem Fall, so sagt der Iran, würde der chinesische Partner den Anteil von Total übernehmen.

Chinesische Unternehmen sind für amerikanische Aufsichtsbehörden nicht unerreichbar. Bei Huawei Technologies wird dem Vernehmen nach untersucht, ob es mögliche Verstösse gegen Verkäufe in den Iran gab, und dem Netzwerk-Ausrüstungshersteller ZTE war wegen ähnlicher Verstösse verboten worden, amerikanische Komponenten zu kaufen.

Verglichen mit der Zeit vor den Sanktionen sind "chinesische Unternehmen viel multinationaler und globaler geworden, sie haben eine grössere Marken-Reputation, die für sie wichtig ist", sagt Esfandyar Batmanghelidj, Gründer des Europe-Iran Forums, eines jährlichen Treffens für Führungskräfte. Das gebe den USA die Möglichkeit, "sie davon abzuhalten, sich in iranischen Märkten zu engagieren, indem sie sie verfolgen."

Chinesische Firmen flexibler

Doch die Chinesen verfügen über einige Behelfslösungen, die den Europäern fehlen. Es gibt viel mehr chinesische Unternehmen, die gar kein Engagement in den USA haben. Und da viele der chinesischen Unternehmen, die im Iran arbeiten, staatliche Unternehmen sind, ist es relativ einfach, spezielle Zweckgesellschaften für die Umgehung der US-Vorschriften auf die Beine zu stellen. "Alles, was sie tun müssen, ist eine Tochtergesellschaft zu schaffen, die von der ursprünglichen Einheit getrennt ist, und dann können sie loslegen", sagt Esfandiary.

Chinesische Unternehmen dürften auch flexibler sein, wenn es um die Art der Bezahlung geht, sagt Batmanghelidj und verweist auf eine Transaktion, die ihm bekannt ist, und bei der das europäische Unternehmen nicht in Anleihen bezahlt werden wollte.

Die Politik ist auch anders. Die wichtigsten EU-Länder sind langjährige Verbündete der USA, die sich vor einer direkten Auseinandersetzung mit Washington fürchten. Sie versprechen, das Atomabkommen am Leben zu erhalten, aber viele Iraner bezweifeln, dass sie dazu in der Lage oder bereit sind.

Europäer als Marionetten der USA?

Europa "hat nicht die Macht, wichtige Entscheidungen zu treffen", sagt Alaeddin Boroujerdi, der Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit und Aussenpolitik des iranischen Parlaments. "Die Europäer versuchen, indem sie den Iran sanktionieren, vor den Amerikanern zu tanzen."

Aber China ist - zusammen mit Russland - Amerikas wichtigster strategischer Rivale mit grossen geopolitischen Ambitionen. Im Mittelpunkt steht der Plan, Eurasien mit einem Netz von Verkehrs- und Infrastrukturverbindungen zu durchziehen. Persien lag an der alten Seidenstrasse, und der Iran steht im Zentrum von Präsident Xi Jinpings Plänen für eine neue.

Chinesische Unternehmen bauen oder finanzieren Eisenbahnstrecken in die östliche Stadt Mashhad und zum Golfhafen Bushehr unter Verträgen über mehr als 2,2 Milliarden Dollar, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden. Indien sollte den strategischen Hafen von Chabahar am Arabischen Meer entwickeln, aber wiederholte Verzögerungen haben iranische Staatsvertreter dazu veranlasst, sich an China zu wenden, in der Hoffnung, den Bau zu beschleunigen.

Strategische Sicht Chinas

China betrachte die Beziehungen mit dem Iran "aus einer strategischen Perspektive", sagte Aussenminister Wang Yi letztes Jahr, als er in Peking mit Vertretern des Irans zusammentraf.

In der Teheraner U-Bahn wird es nicht das erste Mal sein, dass die Weltpolitik in die Planung eingreift. Als im pro-westlichen Iran der 1970er Jahre mit dem Bau begonnen wurde, geschah das unter französischen Managern. Innerhalb eines Jahres nach der Islamischen Revolution von 1979 waren sie weg.

So ist das Geschäft, sagt Abdollahpour, der U-Bahn-Manager. "In der Welt der Wirtschaft bist du eines Tages jemandem befreundet, und eines anderen Tages bist du es nicht."

