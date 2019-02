Wirtschaft und Politik wollen in Deutschland gemeinsam Fahrverbote abwenden

Im Schulterschluss mit einigen grossen Unternehmen der Region wollen Stadt und Land die drohende Ausweitung der Diesel-Fahrverbote in Stuttgart möglichst noch abwenden. Dazu wurde am Mittwoch das "Bündnis für Luftreinhaltung" unterzeichnet, an dem sich die Autobauer Daimler , Porsche und Audi sowie die Zulieferer Bosch und Mahle, aber auch die Landesbank, das Marienhospital, die AOK und der Energieversorger EnBW beteiligen. "Wir wollen keine Fahrverbote für Euro-5-Diesel. Das ist unser erstes Ziel", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).