Wirtschaftliche Massnahmen sollen Atomdeal mit dem Iran retten

Die verbliebenen Länder im Atomabkommen mit dem Iran haben zahlreiche wirtschaftliche Massnahmen vereinbart, um den Deal am Leben zu halten. Dazu gehören unter anderem der funktionierende Zahlungsverkehr sowie der Export von Öl und Gas, wie aus einer Abschlusserklärung nach einem Treffen am Freitag in Wien hervorgeht. Unter dem Vorsitz der EU-Aussenbeauftragten Federica Mogherini hatten Aussenminister und wichtige Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, China, Russland und dem Iran über die Zukunft des Atomabkommens diskutiert.