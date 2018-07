Es folgen die wichtigsten Stichworte zum Abkommen:

Historie

Die Verhandlungen über die Handels-Partnerschaft dauerten über vier Jahre. Sie wurden am 25. März 2013 aufgenommen und am 8. Dezember 2017 abgeschlossen. Nach der Unterzeichnung muss das Abkommen jetzt von beiden Seiten ratifiziert werden.

Einordnung

Bei der Vereinbarung handelt es sich nach Angaben der EU um das bislang grösste bilaterale Freihandelsabkommen, das die Union jemals geschlossen hat. Es umfasst Länder, die zusammen für ein Viertel bis ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung stehen und einen Markt von zusammen 600 Millionen Einwohner darstellen. Die EU ist nach eigenen Angaben gemessen an ihrer Bevölkerung und deren Kaufkraft der weltweit grösste Wirtschaftsraum. Bei der reinen Wirtschaftsleistung rangiert die EU nach Zahlen des IWF aber hinter den USA. Betrachtet man allein die Länder, dann liegt Japan beim Bruttoinlandsprodukt nach China auf Rang drei, gefolgt von Deutschland auf Platz vier.

Angesichts des von US-Präsident Donald Trump befeuerten Handelsstreits betrachten die EU und Japan ihr Abkommen als ein Signal für einen freien Welthandel und offene Märkte.

Details

Bei vollständiger Umsetzung sollen zwischen der EU und Japan 99 Prozent aller Zölle fallen. Die Palette der davon betroffenen Güter geht von Käse und Wein bis hin zu Autos. Die EU erhofft sich dadurch Kosteneinsparungen für ihre Unternehmen von rund einer Milliarde Euro jährlich. Öffnen wollen beide Seiten füreinander auch ihre Dienstleistungsmärkte. Die EU-Unternehmen erhoffen sich dadurch, künftig auch bei öffentlichen Ausschreibungen in Japan zum Zuge kommen zu können.

Handelsumfang

Japan ist nach China der zweitwichtigste Handelspartner der EU in Asien. Europas Importe aus Japan werden durch Maschinen, Anlagen, Autos sowie optische und medizinische Instrumente bestimmt, der Export der Europäer nach Japan hat ähnliche Schwerpunkte.

Die EU-Importe aus Japan beliefen sich 2017 auf knapp 69 Milliarden Euro, die Exporte in das Land auf 60,5 Milliarden Euro. Damit bleibt ein Handelsdefizit der EU von etwa acht Milliarden Euro. Beim Austausch von Dienstleistungen dagegen weist die EU für sich einen Überschuss von 13 Milliarden Euro aus. Die Investitionen der EU-Wirtschaft in Japan erreichten 2017 einen Bestand von knapp 83 Milliarden Euro, umgekehrt verweist Japan auf einen Bestand in der EU von 206 Milliarden Euro.

Investorenschutz noch ein Thema

Noch nicht abschliessend geeinigt haben sich die EU und Japan über Standards zum Investorenschutz und über eine System zur Beilegung von Streits bei diesem Thema. Eine Einigung wird so bald wie möglich angestrebt.

(Reuters)