Es handelt sich um den umfassendsten Vertrag dieser Art aller Zeiten. Er kommt in einer für die globale Wirtschaft heiklen Zeit. Nach Jahrzehnten, in denen sich immer mehr Länder in den weltweiten Handel und die Produktionsketten integrierten, wenden sich die USA seit Beginn der Präsidentschaft Donald Trumps vor zwei Jahren ab. "Europa und Japan setzen ein weltweites Zeichen für offenen und fairen Handel", sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Anfang nächster Woche besucht die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel für zwei Tage Japan.

Details

Der nach vier Jahren Verhandlungen erzielte Vertrag umfasst 635 Millionen Verbraucher und etwa ein Drittel der globalen Wirtschaftskraft. Nach einer Übergangszeit fallen mehr als 95 Prozent aller Zölle zwischen der EU und Japan weg. Wagen von Toyota und Co. dürfen ohne die bisherige Abgabe von zehn Prozent von Japan in die EU gebracht werden.

Umgekehrt ist die europäische Nahrungsmittelbranche einer der grössten Gewinner, da sie nun einfacher Käse, Wein, Schokolade und Fleisch an die 127 Millionen konsumfreudigen Japaner liefern kann. EU-Unternehmen werden sich damit eine Milliarde Euro im Jahr an Zöllen sparen.

Handelsumfang

Japan ist nach China der zweitwichtigste Handelspartner der EU in Asien. EU-Firmen liefern Güter im Wert von 58 Milliarden Euro an den Inselstaat. Der Wert der Dienstleistungen liegt bei 28 Milliarden Euro. Am Export nach Japan hängen 600.000 europäische Jobs. Umgekehrt stellt die Union den drittwichtigsten Handelspartner weltweit für Japan dar.

Nach Vorhersagen der EU-Kommission wird mit dem Abkommen der bilaterale Handel mit Waren und Dienstleistungen um bis zu ein Viertel steigen. Die EU-Ausfuhren von verarbeiteten Lebensmitteln nach Japan dürften sogar um 180 Prozent zunehmen.

Deutschland

"Von dem Abkommen werden auch wichtige Impulse für die deutsche Wirtschaft ausgehen", erwartet der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. "Immerhin beträgt allein das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Japan rund 43 Milliarden Euro im Jahr."

Das Münchner Ifo-Institut schätzt, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt jährlich um bis zu 20 Milliarden Euro oder 0,7 Prozent höher ausfallen kann. Die deutschen Unternehmen liefern vor allem Fahrzeuge, chemische Produkte und Maschinen in das Land. Umgekehrt werden aus Japan in erster Linie Elektronik, Maschinen und Fahrzeuge sowie Elektrotechnik importiert.

(Reuters)