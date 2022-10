Eine Arbeitsgruppe aus fünf Departementen und zwölf Bundesämtern sei sich der potenziellen Kostenverlagerung auf die bestehenden Kunden in der Grundversorgung bei der Rückkehr von Unternehmen aus dem freien Markt in die Grundversorgung bewusst, heisst es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) vom Dienstag.