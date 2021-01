Er warnt zugleich davor, dass ein Versäumnis, den Klimawandel zu bekämpfen, noch sozial schädlicher sein könnte als die Covid-19-Pandemie. Das jährliche Frühjahrstreffen des WEF im Schweizer Skiort Davos, an dem Staatsoberhäupter, Prominente und Führungskräfte teilnehmen, wird dieses Jahr wegen der Pandemie virtuell abgehalten.

Eine Präsenz-Veranstaltung ist für Ende Mai in Singapur geplant. "Wir hoffen immer auf das Beste und bereiten uns auf das Schlimmste vor", sagte Schwab in einem Interview mit Bloomberg TV am Freitag auf die Frage, ob das Asien-Forum stattfinden würde. Angesichts der beschleunigten Impfkampagnen in Ländern wie den USA sei er "hoffnungsvoll".

"Der Klimawandel könnte, wenn wir ihn nicht angehen", die nächste große Krise bedeuten, sagte er. "Sagen wir, ein Virus mit viel schädlicheren und langfristigeren Folgen als Covid-19".

(Bloomberg)