Wirtschaftskrise in Argentinien - Regierung kauft Mate-Tee für Arme

Mate-Tee ist für viele Argentinier ein ständiger Begleiter und aus dem täglichen Leben kaum wegzudenken: Wegen der Wirtschaftskrise gibt die Regierung in Buenos Aires nun einen Millionenbetrag für die Mate-Versorgung der ärmsten Bevölkerungsschichten in dem südamerikanischen Land aus. Für fast 650 Millionen Pesos (5,3 Mio Euro) werde sie 1,6 Millionen Kilogramm Mate für arme Argentinier kaufen, teilte die Regierung am Dienstag im Amtsblatt mit.