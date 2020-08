Wirtschaftskrise im Libanon: IWF will helfen - fordert aber Reformen

Nach der verheerenden Explosion in Beirut will der Internationale Währungsfonds (IWF) dem Land helfen - besteht im Gegenzug für ein Hilfspaket aber auf nötigen Wirtschaftsreformen. Die internationale Gemeinschaft müsse dem Land in diesem Moment der Not helfen, erklärte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Donnerstag. Der IWF "prüft alle Möglichkeiten, dem libanesischen Volk zu helfen", erklärte sie. Infolge der Katastrophe sei es umso dringlicher, der "tiefen wirtschaftlichen und sozialen Krise" in dem Land zu begegnen.