US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation nicht nur zu Einigkeit aufgerufen, sondern auch seine Leistungen für die Wirtschaft hervorgehoben. Einige seiner Aussagen trafen zu, andere nicht. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte in Kontext gesetzt.

Arbeitsmarkt

Der Republikaner hat erklärt, dass seit seiner Wahl im November 2016 insgesamt 2,4 Millionen Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das trifft zu.

2017 gab es durchschnittlich pro Monat 171'000 neue Stellen. Allerdings hat der Jobaufbau bereits 2010 eingesetzt. Insofern ist es im Detail schwer zu beurteilen, ob die Impulse für den Arbeitsmarkt auf Trumps Wahl oder noch auf die Politik seines Vorgängers Barack Obama zurückzuführen sind.

Bei der statistischen Betrachtung gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Während Obamas Amtszeiten von Januar 2009 bis Dezember 2016 wurden monatlich im Durchschnitt 109'000 Stellen geschaffen - weniger als bislang unter Trump. Allerdings befand sich die US-Wirtschaft zu Beginn der Obama-Ära in einer schweren Rezession nach der weltweiten Finanzkrise. Die Rezession endete im Juli 2009. Seinen Tiefpunkt erreichte der Arbeitsmarkt aber erst im Februar 2010. Von da an bis zum Ende von Obamas Amtszeit wurden monatlich 190'000 neue Arbeitsplätze geschaffen - mehr als unter Trump.

Aktienmarkt

Trump spricht gerne über die Rekordjagd der Wall Street. Auch am Dienstagabend führte er die Entwicklung auf seine Präsidentschaft zurück. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Kurz vor seiner Wahl lag der Dow-Jones-Index bei 18'000 Punkten. Eine Woche nach Trumps Vereidigung durchbrach das Börsenbarometer die Marke von 20'000 Zählern. Anschliessend ging es immer weiter nach oben - bis der Dow Jones zuletzt über 26'000 Punkte kletterte.

Hintergrund war ohne Frage die von Trump in Aussicht gestellte Steuerreform. Auch Änderungen von regulatorischen Vorschriften trugen zum Kursfeuerwerk bei. Allerdings waren die Vorzeichen 2016 bereits positiv. Es war das erste Jahr, in dem weder Europa noch China Wachstumsrisiken ausgesetzt waren - und somit die Weltwirtschaft erstarkte. Der Dow Jones befindet sich seit seinem Tiefststand von 6500 Punkten im März 2009 bis auf wenige Ausreisser nach unten grundsätzlich auf dem aufsteigenden Ast.

Steuersenkungen

Trump ist mit dem Wahlversprechen angetreten, die Steuern deutlich zu senken. Seine Reform brachte er im Dezember unter Dach und Fach. Dem US-Präsidenten zufolge ist es "die grösste Steuersenkung und Reform in der Geschichte der USA". Das stimmt so nicht.

Sie fiel zwar weitreichender aus, als von vielen Experten erwartet, war aber nicht so tiefgreifend wie die Reform von 1986 unter Präsident Ronald Reagan. Laut dem Committee for a Responsible Federal Budget - einer finanzpolitischen Beobachtergruppe in Washington - waren die Steuersenkungen von Trump gemessen an der Wirtschaftsleistung des Landes nur die zwölftgrössten seit 1918. Gemessen am inflationsbereinigten Dollar waren sie die viertgrössten.

Autobauer

Trump erwähnte, dass viele Autobauer Werke in den USA bauen oder bestehende erweitern. Und zwar in einem Umfang, den es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hätte. Das stimmt nicht.

Subaru errichtete 1989 ein Werk in Indiana, Mercedes 1993 in Alabama, BMW 1994 in South Carolina, Honda 2001 in Alabama, Hyundai 2005 ebenfalls in Alabama, Kia 2009 in Georgia und Volkswagen 2011 in Tennessee, um nur einige zu nennen.

Infrastruktur

Trump forderte erneut die Einrichtung eines Infrastruktur-Fonds zum Bau von Strassen und Brücken, der mindestens 1,5 Billionen Dollar an staatlichen Geldern und von Privatinvestoren umfassen soll. Details sind noch unklar. Aber Trump hat oftmals betont, dass gerade die Brücken in den USA in marodem Zustand seien und somit eine Gefahr für die Bevölkerung und Wirtschaft darstellten.

Eine Reuters-Auswertung von Daten hat ergeben, dass dies übertrieben ist. Es gibt zwar reparaturbedürftige Brücken, diese sind aber nicht unbedingt einsturzgefährdet. So haben von den 1200 am meisten befahrenen Brücken der USA weniger als zwei Prozent bauliche Mängel. Der marode Anteil an allen US-Brücken fällt zudem stetig. Lag er 1992 noch bei 22 Prozent, waren es 2009 zwölf Prozent. Einer Universitätsstudie zufolge stürzen in den USA zwar jährlich etwa 120 Brücken ganz oder teilweise ein. Doch gehören diese zu den weniger befahrenen Brücken. Gründe sind hier meist Überflutungen, Feuer oder Kollisionen.

Insgesamt gehört das Strassennetz der USA immer noch zu den besten der Welt. Einem Bericht des Weltwirtschaftsforums zufolge liegen die USA unter den grossen Industriestaaten kurz hinter Japan und Frankreich auf Rang drei und sind damit in diesem Punkt damit besser als Deutschland, Grossbritannien, Kanada und Italien.

(Reuters)