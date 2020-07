Die 27 EU-Regierungen haben am Samstag einen zweiten Anlauf unternommen, sich über das billionenschwere Finanzpaket der Union bis 2027 zu einigen. EU-Ratspräsident Charles Michel legte dazu einen Kompromissvorschlag vor, der die Einwände von Staaten wie den Niederlanden, Österreich, Dänemark und Schweden berücksichtigt.

Vor allem die Blockade des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte gegen die milliardenschweren Zuschüsse beim geplanten Corona-Aufbaufonds hatten den ersten Gipfeltag überschattet.

Michel legte den 27 Regierungen deshalb einen Vorschlag vor, der neben einer Kürzung dieser Zuschüsse von 500 auf 450 Milliarden Euro einen Mechanismus enthält, mit dem Zahlungen im Streitfall auch wieder gestoppt werden können. Das Gesamtvolumen des Pakets aus Zuschüssen und Krediten soll aber weiter bei 750 Milliarden Euro liegen.

Düstere Vorhersagen

Noch am Samstagmorgen hatten die Prognosen für die weiteren Gesprächen bei dem EU-Gipfel in Brüssel eher düster geklungen. Sowohl der polnische und der niederländische Ministerpräsident hatten Zweifel geäussert, ob es nach der Unterbrechung der stundenlangen Gespräche am Freitag kurz vor Mitternacht überhaupt noch gelingen könne, an diesem Wochenende eine Einigung über den Finanzrahmen der kommenden Jahre und das geplante Corona-Hilfspaket zu erzielen.

Schon vor Beginn der Beratungen am Freitagmorgen hatte Kanzlerin Angela Merkel gewarnt, sie könne nicht sagen, "ob wir dieses Mal zu einem Ergebnis kommen". "Die Unterschiede sind sehr, sehr gross."

Vor dem Auftakt der Beratungen in grosser Runde waren am Samstagmorgen Michel, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Rutte, sowie die spanischen und italienischen Regierungschefs Pedro Sanchez und Giuseppe Conte zusammengekommen, um Lösungswege zu suchen. Streit gibt es über nahezu alle zentralen Aspekte der Finanzpakete, etwa deren Höhe, die Verteilung der Mittel und die Voraussetzungen für die Auszahlung.

Rutte will Reformzusagen

Rutte bestand bisher darauf, dass es klare Bedingungen geben müsse, wann und wofür die Milliarden Euro aus dem Aufbaufonds als Zuschüsse an Staaten wie Italien und Spanien gezahlt werden. Er pocht dabei auf Reformzusagen, damit beide Länder "stärker aus der Krise kommen". Die Südländer wiederum verbitten sich zu strikte Auflagen, weil die Corona-Pandemie die EU-Staaten unverschuldet getroffen habe.

Polen Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warnte, dass die osteuropäischen Staaten nicht dafür bestraft werden dürften, dass sie relativ gut durch die Corona-Krise gekommen seien.

Rutte steht unter massiven innenpolitischen Druck, weil seine Koalition nur eine knappe Mehrheit im niederländischen Parlament hat. Die nationalen Parlamente müssen dem Finanzpaket am Ende zustimmen. Strittig ist auch, wann die Rückzahlung der Anleihen beginnen soll, die die EU-Kommission zur Finanzierung des Aufbaufonds aufnehmen will.

Streit um Rabatte und Rechtsstaatlichkeit

Michel schlägt nun wie von Deutschland gefordert vor, dass die Rückzahlung der Schulden schon vor Ablauf der nächsten Finanzperiode vor 2027 beginnen müsse - allerdings nun mit dem Zusatz, dass die EU zuvor eigene Einnahmequellen erhalten müsse. Hintergrund ist die Sorge etlicher EU-Staaten, dass ansonsten der EU-Haushalt, aus dem die Schulden getilgt werden sollen, zu knapp bemessen ist.

„Wir haben eine grosse Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern“: Mit diesen Worten geht Kanzler Sebastian #Kurz heute in den wichtigsten #EU-#Sondergipfel seit Langem.https://t.co/ebVWoj8VU1 — Kleine Zeitung (@kleinezeitung) July 17, 2020

Bei dem rund ein Billion Euro schweren EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 wiederum ringen die Staaten etwa um die genaue Höhe und die Verteilung der Mittel. Ein Streitpunkt ist dabei die Frage von Rabatten für die Nettozahler wie Deutschland. Polens Ministerpräsident Morawiecki bezeichnete dies als keine gute Idee, auch Frankreich hat Vorbehalte. Einige Nettozahlerstaaten fürchten aber, dass ihre Last durch den EU-Austritt Grossbritanniens unverhältnismässig ansteigen wird.

Denn auch das Königreich hatte mehr Geld nach Brüssel überwiesen, als es aus EU-Töpfen zurückbekam. Michel schlägt nun vor, die Rabatte für Länder wie Österreich oder die Niederlande zu erhöhen.

Weiterer Streitpunkt ist der Plan sowohl der EU-Kommission als auch etlicher EU-Staaten wie Deutschland, Zahlungen der EU künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu knüpfen. Dies lehnen Polens Ministerpräsident Morawiecki und Ungarns Regierungschef Viktor Orban ab. Beiden osteuropäischen Ländern wird vorgeworfen, mit umstrittenen Justiz- und Medienreformen rechtsstaatliche Prinzipien der EU zu verletzen.

Südstaaten und Osteuropäer

Auch Bulgariens Regierungschef Bojko Borissow spielte am Samstagmorgen die Bedeutung dieser geplanten Vorschriften im EU-Finanzrahmen herunter. Nach Angaben von EU-Diplomaten setzen die Osteuropäer darauf, dass die südlichen EU-Länder für die Zuschüsse aus dem Aufbaufonds einer Verwässerung der Rechtsstaatsklausel am Ende zustimmen werden.

Sollte es am Samstag keine Einigung geben, könnte der Gipfel bis zum Sonntag verlängert werden. Polens Ministerpräsident sprach aber auch von einem weiteren Gipfeltreffen. "Wir sind dazu bereit", sagte er.

(Reuters/AWP)